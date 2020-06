Dolore e lacrime a Napoli, è morto “Tonino 1”: aveva 62 anni

Soccavo. Lacrimo e dolore nel quartiere di Soccova, Napoli: è morto Tonino 1. Antonio Petriccione è venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 62 anni. L’uomo era ben voluto in città e molto conosciuto grazie ai suoi video sul web divertenti che lo vedevano protagonista. La notizia della sua morte in poche ore ha fatto il giro del web. Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati sulle bacheche social per ricordare il mitico Antonio. “Tonino 1 sempre nei nostri cuori”, scrive Vincenzo. E poi ancora, “Ciao Tonino, riposa in pace. Grazie per le belle risate che ci hai fatto fare in questi anni. Ti porteremo sempre nel cuore, scrive Antonella.

Morto Tonino 1, i funerali

I funerali di Antonio Petriccione si terranno nel pomeriggio di oggi alle ore 16 nella chiesa di Soccavo.