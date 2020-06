Reddito di cittadinanza giugno 2020, le ultime novità post emergenza Coronavirus

Reddito di cittadinanza giugno 2020. Per i percettori di reddito di cittadinanza, durante la pandemia di coronavirus, c’è stato l’esonero dagli obblighi della cosiddetta fase 2, ma ora riparte l’obbligo di rispondere all’eventuale chiamata dei Comuni per i cosiddetti PUC che non sono altro che dei lavori/progetti utili alla collettività.

Esonero fase 2 reddito di cittadinanza, obbligo di lavorare riparte dall’1 giugno 2020

Come riporta il sito nebrodinews.it, infatti, l’esonero dalla fase 2 del reddito di cittadinanza, in vigore dallo scorso 23 febbraio, è scaduto lo scorso 1 giugno del 2020.

Reddito di cittadinanza e lavoro, il doppio binario per i percettori del sussidio

Nel dettaglio, la fase 2 del reddito di cittadinanza scorre su un doppio binario, quello dei PUC che sono obbligatori per i percettori occupabili del sussidio, e quello che prevede di rispondere sempre presente alla chiamata dei Centri per l’Impiego per quel che riguarda la ricerca di un posto di lavoro.

Le polemiche sui percettori di reddito di cittadinanza

Durante il periodo di picco della pandemia di coronavirus, tra l’altro, non sono mancate le polemiche sui percettori del reddito di cittadinanza che, per esempio, rispetto a coloro che dovevano percepire la cassa integrazione, sono diventati dei privilegiati grazie ai pagamenti puntuali dell’Inps considerando il fatto che trattasi di una misura collaudata e consolidata da oltre un anno.

Reddito di cittadinanza giugno 2020, i pagamenti

Il pagamento rdc sarà entro il 27 giugno 2020, ma per chi riceve il sussidio per la prima volta la data di accredito avverrà dal 15 giugno 2020. Vediamo nel dettaglio come funziona la ripartenza per i percettori del reddito di cittadinanza ora che il Decreto Cura Italia diventa una legge. Il calendario dei pagamenti INPS del reddito di cittadinanza 2020 che va da gennaio a dicembre mostra quando avverrà l’accredito sulla Carta RdC.

Il pagamento della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di giugno 2020 arriverà:

dal 25 al 27 giugno 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 giugno 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Chi beneficia del sussidio RdC a partire da questo mese di maggio dovrà ritirare la carta negli uffici di Poste Italiane. In questo caso la carta RdC che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del Reddito di Cittadinanza.