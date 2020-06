Umbria. Malore per la governatrice Tesei: si accascia in diretta Fb, trasportata in ospedale

Malore per la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. La governatrice è stata accompagnata in ospedale, a Spoleto, dopo aver accusato un malore mentre era a Preci, in veste istituzionale, insieme – tra gli altri – al prefetto Claudio Sgaraglia e al commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini. Presenti anche i sindaci della Valnerina e l’assessore regionale Paola Agabiti.

Malore per governatrice Tesei

Durante l’intervento del commissario Legnini la presidente si è accasciata, soccorsa subito dai presenti. Secondo le prime ipotesi, si sarebbe trattato di una crisi ipertensiva. Sono in corso accertamenti. Il malore è stato praticamente trasmesso in diretta facebook, visto che il sindaco Messi stava trasmettendo la cerimonia sul suo profilo social. La paura è stata grande, ma le condizioni della Presidente – che poco prima aveva parlato di quanto fossero stati duri (forse anche dal punto di vista emotivo) questi ultimi tre mesi di emergenza covid-19 – non sarebbero gravi.

La presidente è stata dimessa intorno alle 17. “Sto bene, tutto bene. Purtroppo il caldo e un abbassamento di pressione hanno avuto questo effetto. I medici mi hanno imposto il riposo? Non lo so se me lo potrò permettere, ci proviamo”. Queste le prime parole di Donatella Tesei appena uscita dall’ospedale.