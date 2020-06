Strage sull’autostrada Milano-Napoli, tragico schianto: 4 morti e 3 feriti

Sulla A1 Milano-Napoli, poco dopo le 14:00, è stato chiuso il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Napoli, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e due auto, avvenuto al km 360. Al momento quattro le vittime conferme: tra questi ci sono anche due bambini. Sono 3 i feriti gravi che al momento sono stati trasportati in ospedale. Tra loro ci sono altri due bambini.

Tragico incidente sull’A1

I Vigili del fuoco del Comando di Arezzo stanno intervenendo in autostrada A1 km 360 direzione sud, tra Arezzo e Monte San Savino, per un incidente stradale che ha coinvolto diversi mezzi. Al momento l’autostrada risulta bloccata in entrambi i sensi di marcia e sul posto è presente anche l’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo.

Sono al momento 4 i km di coda. Sul luogo dell’evento sono subito intervenuti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Notizia in aggiornamento

