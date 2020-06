Famiglia rientra in Italia dagli Stati Uniti: tutti positivi al Coronavirus

Sono partiti da Chicago, hanno fatto scalo a Francoforte, in Germania, e sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Quando tutti i componenti del nucleo familiare sono stati sottoposti al tampone, i medici hanno scoperto che erano positivi al Coronaviurs.

Roma, famiglia rientra in Italia dagli Usa: tutti positivi al Coronavirus

Tutti i passeggeri dei due voli verranno rintracciati e contattati. Il percorso da Fiumicino a casa è stato effettuato con un’automobile privata e senza aver avuto contatti con altre persone.

“Un intero nucleo famigliare residente a Roma, rientrato in Italia dagli USA, è risultato positivo al COVID-19 e si è posto in auto isolamento contattando prontamente i competenti servizi sanitari della Asl territoriale. Si tratta di un cluster famigliare di importazione ed è stato immediatamente avviato dal SERESMI il contact tracing internazionale sia per il volo Chicago-Francoforte che per il volo Francoforte-Fiumicino per rintracciare, come da protocollo, il resto dei viaggiatori”, fa sapere in una nota l‘assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Il nucleo famigliare è stato molto collaborativo e responsabile. Avviata immediatamente l’indagine epidemiologica, sono stati contattati dai servizi di prevenzione e sottoposti immediatamente a tampone”, ha aggiunto D’Amato.

Per il momento, ricorda l’assessore, non ci sono particolari problemi negli scali aeroportuali romani e nelle grandi stazioni, ma “l’allerta resta elevata”. Un’ordinanza firmata ieri dal presidente Zingaretti vieta l’ingresso nella regione per coloro che presentano uno stato febbrile e sintomi influenzali.