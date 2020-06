Caserta, affari e regolamenti di conti: così la moglie del boss controllava il clan dal carcere. 7 arresti

Caserta. Quattro in carcere e tre agli arresti domiciliari. E’ l’esito del blitz dei carabinieri nelle province di Caserta e Latina.

I militari hanno arrestato, su richiesta della Dda di Napoli, sette persone, ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso (appartenenti al clan Belforte – Mazzacana) e traffico di sostanze stupefacenti.

La misura cautelare ha colpito affiliati di spicco del sodalizio criminale, tra i quali, BUONOCORE Concetta, moglie di DELLA VENTURA Antonio detto “Il Coniglio”, capozona a Caserta dei “Mazzacane”, ed il genero di questi MARAVITA Michele. Quest’ultimo ha gestito il traffico di sostanze stupefacenti a Caserta.

I provvedimenti restrittivi (4 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) costituiscono il risultato di un’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, e avviata nell’aprile 2017.

I ruoli

Le indagini hanno permesso di ricostruire i ruoli e i compiti di ciascuno. A partire da Buonocore Concetta, la quale, nonostante fosse in carcere, era costantemente messa a conoscenza della situazione esterna da familiari e collaboratori. Inoltre, Buonocore controllava le attività illecite del gruppo criminale, organizzando addirittura “regolamenti” di conti nei confronti di soggetti che avevano mancato di rispetto al genero Michele.

Michele Maravita, per conto della suocera, aveva assunto la direzione degli affari di famiglia gestendo le attività commerciali (una sala scommesse a Casagiove, un parcheggio e un negozio di animali a Maddaloni), dirigendo le attività illecite (stupefacenti, usura, estorsioni e riciclaggio) e provvedendo al sostentamento dei propri collaboratori e dei detenuti.

VERGONE Agostino, invece, era il braccio destro di MARAVITA Michele e si occupava principalmente della conduzione delle piazze di spaccio fornendo (e talvolta imponendo) le sostanze stupefacenti ai vari pusher;

D’ANGELO Consiglia, ritenuta la faccendiera di MARAVITA, si occupava tutte le condotte necessarie per preservare l’operatività del gruppo criminale, come ad esempio il reperimento di telefoni cellulari e di schede telefoniche intestate a soggetti fittizi e l’organizzazione degli accompagnamenti in carcere per le visite a BUONOCORE e ai DELLA VENTURA.

Le piazze di spaccio

Le piazze di spaccio di MARAVITA erano materialmente gestite da VERGONE, che si avvaleva dei pusher COPPOLA Ferruccio, GIGLIO Umberto e CINOTTI Paolo. Lo stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) arrivava da diverse zone del napoletano con OREFICE Giuseppe che si occupava dell’intermediazione, in particolar modo per l’hashish.

Un giro d’affari di svariate migliaia di euro settimanali che consentiva a MARAVITA di mantenere un tenore di vita molto elevato, caratterizzato da numerosi eccessi come viaggi all’estero in residenze di lusso, gite in barca e puntate ai casinò.

La deviazione della processione religiosa della SS. Vergine Delle Grazie fin sotto la casa di famiglia, nel luglio 2017, è stata la dimostrazione dell’influenza e della forza del clan nella frazione Santa Barbara di Caserta.

Nel maggio 2017 ci sono anche stati dei momenti di tensione poiché CINOTTI aveva intenzione di rendersi autonomo dal gruppo di MARAVITA. Quest’ultimo, la sera del 23 maggio, aveva organizzato un agguato e aveva aggredito Maravita insieme ad altri soggetti, tra i quali VERGONE Agostino, che nell’occasione aveva anche esploso un colpo d’arma da fuoco fortunatamente senza conseguenze.

L’attività investigativa ha quindi confermato la piena attività del clan Belforte, con particolare riferimento ai comuni di Caserta e Maddaloni.

I soggetti colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere sono:

1. BUONOCORE Concetta (cl. 1962)

2. MARAVITA Michele (cl. 1987)

3. D’ANGELO Consiglia (cl. 1974)

4. VERGONE Agostino (cl. 1989)

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata invece notificata a:

1. COPPOLA Ferruccio (cl. 1988)

2. GIGLIO Umberto (cl. 1984)

3. OREFICE Giuseppe (cl. 1977).