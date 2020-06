Napoli. Disoccupato trova un portafogli con 400 euro e lo restituisce al legittimo proprietario, il magistrato Paolo Itri, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Disoccupato trova portafogli con 400 euro e lo restituisce al proprietario

Federico Cuomo, 40 anni, ex collaboratore della mensa per i poveri nel quartiere San Ferdinando e licenziato lo scorso settembre senza preavviso, era andato a pescare alla Riviera di Chiaia con la figlia di 12 anni. Al rientro, nei pressi della stazione ferroviaria di Mergellina, ha trovato un portafogli in strada.

“Stavano per raccoglierlo altre persone, sono stato costretto ad alzare la voce per prenderlo io. Ho temuto che non lo avessero restituito”, racconta il 40enne a La Repubblica.

“L’ho subito aperto per cercare un documento del proprietario e ho visto che c’erano anche carte di credito e 400 euro in contanti. Mia figlia mi ha guardato fisso negli occhi, un po’ disorientata, voleva dirmi che è la somma che sarebbe servita per pagare un mese di fitto arretrato. Ma prima che parlasse – spiega Federico – gli ho detto che questi soldi non erano i nostri e che bisognava restituirli”.

Così è tornato a casa e senza perder tempo ha cercato su facebook il legittimo proprietario. “Non sapevo si trattasse di un magistrato – ammette – Gli ho subito inviato un messaggio in privato e gli ho chiesto di contattarmi”. E così è stato. Federico ed il magistrato si sono incontrati poche ore dopo in piazza Mazzini. Il magistrato lo ha ringraziato e ha tentato di dargli una ricompensa. “Ma io l’ho rifiutata – spiega il 40enne. – I soldi si guadagnano con il lavoro e con i sacrifici. E io adesso sto cercando proprio un lavoro”.

L’appello del magistrato

La storia di Federico ha commosso anche il magistrato Paolo Itri che, oltre a ringraziarlo, ha lanciato un appello per il giovane. “Questo ragazzo mi ha fatto emozionare, è una persona per bene, umile. Sono quelle storie che non ti aspetti – racconta Itri – che ti danno speranza, che ti fanno guardare il futuro con più ottimismo. Napoli è anche questa”. Poi lancia un appello. “Il gesto di questo ragazzo è garanzia di onestà. Ora cerca lavoro, se c’è qualche imprenditore che ha bisogno di un lavoratore onesto lo contatti”.