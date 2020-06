Casoria, auto si ribalta e investe donna incinta: conducente scappa senza soccorrerla

Casoria. Investe una donna in dolce attesa, poi scappa senza soccorrerla. E’ accaduto stanotte, intorno alle 2, in via Cavour, a Casoria.

Casoria, auto si ribalta e investe donna incinta

Stando alle prime informazioni, una Fiat panda con targa straniera avrebbe percorso via Cavour a gran velocità, ad un certo punto si sarebbe ribaltata, investendo così una donna incinta.

Il conducente ha abbandonato, poi, la vettura e sarebbe scappato, senza sincerarsi delle condizioni della donna. Quest’ultima è stata aiutata solo in seguito e trasportata all’ospedale più vicino.

All’arrivo dei soccorsi la donna risultava ancora cosciente, ma al momento sulle sue condizioni di salute non si sa molto. Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi del caso. E’ probabile che potrebbero essere acquisite le immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire quale via abbia preso l’uomo per dileguarsi.