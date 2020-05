Nonostante il Covid, la Madonna della Pace in ospedale tra gli ammalati

GIUGLIANO. Nonostante i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace quest’anno non si tengano, non si rinuncerà al momento molto emozionante della Vergine in ospedale. Questo pomeriggio, infatti, la compatrona della città è stata portata, come di consueto, all’ospedale San Giuliano per far visita agli ammalati ricoverati.

La statua della Madonna, come sempre, fa il giro dei reparti per far sì che anche gli ammalati possano vivere un momento di fede, preghiera e vicinanza con la Vergine. Accompagnata come di consueto dal cappellano dell’ospedale don Tommaso D’Ausilio, quest’anno però non è possibile toccare la statua che è stata “protetta” da una cona in plastica. La precauzione sempre per le norme anti-contagio dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

Nonostante però il periodo particolare, i parroci non hanno voluto far mancare anche questo importante appuntamento legato alla Madonna della Pace. Intanto da lunedì e per tutta la settimana ci saranno sante messe trasmesse in diretta su Teleclubitalia.