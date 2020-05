Mara Carfagna è incinta: fiocco rosa per la vicepresidente della Camera

Mara Carfagna è incinta. La vice presidente della Camera dei Deputati è in dolce attesa di una bambina secondo il gossip lanciato da Dagospia. “Fiocco rosa per Mara Carfagna: aspetta una bimba!”, scrive il portale, e la prova del gossip starebbe in una foto inviata al noto portale da un lettore che mostrerebbe la deputata di Forza Italia, oggi 44enne, in un negozio pre-maman.

La vicepresidente della Camera è fidanzata con l’ex deputato Alessandro Ruben, di 53 anni. I due, quindi, sarebbero in attesa di una bambina, la loro prima figlia. Prima di Alessandro, Mara Carfagna è stata sposata per un anno, dal 2011, con il costruttore romano Marco Mezzaroma. Il matrimonio è finito in malo modo ed è stato poi annullato dalla Sacra Rota.

Non ci sono al momento conferme del fatto se sia vero o meno il gossip sulla gravidanza di Mara Carfagna. D’altronde non ha mai negato il desiderio di diventare mamma. La Carfagna già in precedenza aveva raccontato al settimanale Chi quando desiderasse avere un figlio e il suo desiderio potrebbe essersi finalmente avverato. “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto“.

Non finisce qui, la deputata aggiunge altri dettagli. “Ripensandoci, ora sorrido, ma allora l’ho vissuta malissimo. Mi sono ritrovata a un anno dalle nozze, sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino… Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones”.

