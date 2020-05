Incidente in provincia di Messina, scontro furgone e scooter: muore il centauro

Ennesimo incidente mortale in provincia di Messina. Un uomo di 44 anni, di Villafranca, è morto sulla statale 113. Fatale lo scontro tra uno scooter e un furgone che viaggiava in direzione contraria.

Messina, incidente a Marmora sulla statale 113: morto un 44enne

Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava su un mezzo a due ruote quando si sarebbe schiantato frontalmente contro un furgone che procedeva nella direzione opposta, verso Villafranca.

Il centauro è sbalzato dalla sella finendo a terra. Per lui non c’è stato niente da fare. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto dei feriti. Sul posto si trovano gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello schianto.