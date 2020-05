John Peter Sloan: malattia, figlia, moglie, età. John Peter Sloan è stato un attore teatrale, comico e scrittore britannico, che ha vissuto e lavorato a lungo in Italia.

Di padre irlandese e madre inglese, all’età di 16 anni lascia l’Inghilterra e viaggia per l’Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 approda in Italia e, prima di diventare autore e attore comico, fonda un gruppo rock, The Max, di cui è il frontman. La band rimane attiva fino al 2000, quando nasce sua figlia. Decide quindi di interrompere il suo tour e si dedica in Italia all’insegnamento della lingua inglese, per la quale propone un proprio metodo, nel quale gioca un ruolo determinante la componente ludica. Nel 2011 fonda la sua prima scuola, John Peter Sloan – la Scuola, a Milano, e nel 2013 apre una seconda sede a Roma. John Peter Sloan ha sostenuto attivamente “Hot Dogs Rescue”, un’unione di volontari e associazioni che aiutano cani e gatti in Sicilia.

Il 25 maggio 2020 è stato colpito da una crisi respiratoria; portato in ospedale, è morto intorno alle 23. La notizia è stata annunciata dai suoi colleghi tramite Facebook. Conosciamo meglio John Peter Sloan: malattia, figlia, moglie, età.

John Peter Sloan: moglie e figlia

Nel 2000 è nata la sua splendida figlia, Dhalissia. Un nome davvero originale, inventato proprio dal comico. La paternità lo ha spinto a lasciare la via della musica per stabilirsi a Milano. Non sappiamo nulla sulla moglie dell’attore, anche perché su Instagram non c’è traccia di riferimenti alla vita privata di Sloan.

Età

Nacque a Birmingham il 27 febbraio 1969. E’ morto a Menfi, il 25 maggio 2020. Aveva 51 anni.

Il suo libro Instant English è entrato tra i manuali di inglese più venduti in Italia. Tra Francia, Spagna e Germania è diventato un best seller!

– L’attore è stato grande amante degli animali e attivista per la tutela dei piccoli amici dell’uomo.

– Tra i suoi successi, senza dubbio la collana didattica English da Zero.

– Sappiamo anche che Sloan, in barba alla sua origine d’oltremanica, è stato tifosissimo del Napoli.