Reddito di cittadinanza di maggio: da oggi i pagamenti

Da oggi partono i pagamenti del reddito di cittadinanza per il mese di maggio 2020. La ricarica del sussidio sulla carta Postepay per i beneficiari del sussidio è infatti prevista tra lunedì 25 maggio e mercoledì 27 maggio 2020. Dunque, da oggi i percettori del reddito di cittadinanza potranno controllare l’avvenuto accredito sulla propria card.

Sul sito Internet dell’Inps muniti di credenziali, è possibile accedere a tutte le informazioni utili sul reddito di cittadinanza, dallo stato della domanda presentata a tutto lo storico dei pagamenti, e passando proprio per il mandato di pagamento, a Poste Italiane, per la mensilità di maggio del 2020 del sussidio.

Reddito di cittadinanza, pagamento di maggio 2020

La ricarica avverrà quindi fra oggi e mercoledì. In genere dalla data di accredito da parte di Inps a quella in cui l’importo effettivamente compare sulla carta Postepay del beneficiario, passa 1 giorno o al massimo 2 giorni. Quindi, entro la settimana prossima a tutti i percettori dovrebbe risultare il pagamento del sussidio.

In alternativa al sito Internet Inps, con accesso tramite PIN, CNS, nuova carta di identità elettronica 3.0 e SPID, la ricarica del reddito di cittadinanza si può controllare pure da questo link, ovverosia dal sito Internet ufficiale dell’Rdc. Anche in questo caso serve l’accesso tramite credenziali, ed in particolare bisogna essere muniti di account attivo al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Oppure ancora, è possibile collegarsi al sito dedicato al reddito di cittadinanza (https://www.redditodicittadinanza.gov.it/login), a cui si può accedere sempre attraverso il proprio Spid.