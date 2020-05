Positivo al virus con tosse e febbre: viaggia da una regione all’altra. 40 persone in quarantena

Un uomo positivo al Covid-19 passa da una regione all’altra. Quaranta persone sono in isolamento in attesa di test rapidi e tamponi. E’ quando accaduto in Sardegna, dove un 60enne proveniente dall’Emilia Romagna è ricoverato presso l’ospedale Santissim Trinità di Cagliari.

Positivo al virus: dall’Emilia arriva in Sardegna. 40 persone in quarantena

L’uomo era approdato sull’isola per motivi di lavoro quando avrebbe cominciato a manifestare i sintomi del coronavirus. Non versa in gravi condizioni e non è in terapia intensiva, però durante il suo viaggio e il suo soggiorno in un hotel dell’hinterland cagliaritano è entrato in contatto con circa 40 persone, le quali dovranno adesso sottoporsi ad esami clinici per verificare la loro eventuale positività al Covid-19.

A confermare la notizia il direttore del Santissima Trinità, Sergio Marracini. Il paziente, da quanto si apprende, è arrivato in Sardegna due giorni fa per motivi di lavoro e, dopo qualche ora, ha accusato i sintomi. Ha subito informato i medici e, sottoposto al tampone, è risultato positivo. È stato ricoverato perché il suo quadro clinico è da tenere sotto controllo. “Questa è la conferma che il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas ha ragione – commenta Marracini – chi arriva in Sardegna deve avere una attestazione di negatività al coronavirus, una certificazione sanitaria sul suo stato di salute”.