Il coordinatore nazionale del partito, vice presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, su proposta di Ciro Buonajuto e Barabara Preziosi, ha nominato i nuovi coordinatori di zona anche in Campania.

Italia Viva, nominati i nuovi coordinatori di zona in Campania

Tante nuove energie, provenienti dalla società civile, dall’associazionismo e dal mondo delle professioni vanno ad arricchire il nostro partito, a Napoli e nell’hinterland napoletano, commenta Salvatore Compagnone, coordinatore del comitato cittadino di Giugliano Viva.

A Mena Lanzaro e Pasquale Bello, “COORDINATORI per la ZONA GIUGLIANO” (che comprende i comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Mugnano, Calvizzano, Melito, S.Antimo, Casandrino), auguriamo un in bocca al lupo per questo prestigioso incarico e ringraziamo Barbara Preziosi e Ciro Buonajuto per l’attenzione riposta alla città di Giugliano in Campania.

Ci aspetta un grande lavoro di rafforzamento della nostra squadra, sul territorio, commentano Mena Lanzaro e Pasquale Bello, in vista del doppio appuntamento elettorale, regionale e cittadino.

Insomma, concludono Compagnone e Lanzaro, ripartiamo dalle esperienze dei rappresentanti della società civile, dall’associazionismo, del mondo delle professioni e dagli amministratori uscenti a servizio della comunità e dei territori.

(comunicato stampa)