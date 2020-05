Furgone portavalori perde sacco carico di soldi: coppia di ragazzi lo trova in strada

Investono un sacco nero simile a quello dell’immondizia. Scoprono però che all’interno c’era un milione di dollari. E’ quanto accaduto in Virginia, negli Stati Uniti. Protagonisti dell’insolito ritrovamento David ed Emily Schantz. Il danaro contante è probabilmente caduto da un furgone portavalori diretto a un istituto di credito.

Usa, trovano un milione di dollari in un sacco dell’immondizia

Secondo quanto riportato dalla stampa locale e da Fox News, la coppia viaggiava nei pressi della loro abitazione a bordo di un furgoncino quando hanno travolto un paio di bagagli che a prima vista sembravano dei sacchi dell’immondizia. Poco prima altre auto erano transitate lungo quel tratto di strada e avevano schivato i due oggetti. La coppia invece, dopo aver centrato in pieno i sacchi fermi in mezzo alla carreggiata, ha deciso di scendere dall’auto per evitare che accertarsi del contenuto.

È stato a quel punto però che maneggiando i bagagli si sono accorti che contenevano qualcosa di strano. Quindi li hanno aperti. “All’interno della borsa c’erano dei bagagli di plastica, e venivano indirizzati con qualcosa che diceva cassa di sicurezza”, hanno dichiarato ai giornalisti. I bagagli contenevano la cifra di un milione di dollari. A quel punto la coppia si è premurata di consegnare il contenuto alla polizia per capire chi potesse esserne il proprietario. Al momento l’ipotesi più plausibile tuttavia è che il bagaglio sia caduto da un furgone del servizio postale e che fosse diretto verso la filiale di una banca.