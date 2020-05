Oroscopo 19 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per martedì 19 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione.

Oroscopo 19 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Leone

Giornata promettente. Secondo l’oroscopo comincerai la giornata con nuova vitalità. Finalmente ritrovi la voglia di progettare. Perché non organizzare un viaggio all’estero, non appena le circostanze esterne lo permetteranno? Da questa gionata riacquisterete forza e tenacia per riaggiustare il tiro dopo un periodo non proprio brillante. L’ambizione di una volta riemergerà, soprattutto quando si tratterà di riavviare i vostri progetti lavorativi o formativi. Come le stelle anticipavano però, la settimana sarà divisa in due. Cercate di vivere con serenità questa prima parte per poi poter affrontare in maniera non troppo drastica la seconda.

Metti da parte qualsiasi brutta sensazione che potresti avere nei confronti di un collega anziano e accetta che dovrai lavorare a stretto contatto con loro per un po ‘. Offri loro una guida con tutti i mezzi, cercando di non farlo sembrare un ordine. Non sei il capo qui!

Oroscopo Vergine

Ci vuole molta prudenza. Stai vivendo un momento piuttosto agitato: ci sono preoccupazioni sia in amore che nel lavoro. Secondo l’oroscopo oggi dovrai affrontare la questione economica e fare bene i tuoi conti. Oggi non sarà una giornata facile da affrontare e gestire. Dovrete fare bene i conti, e le stelle vi invitano a mettere da parte il lavoro, e dedicare del tempo al rapporto di coppia se c’è aria di crisi. Lo stress dell’ultimo periodo potrebbe seriamente compromettere rapporti che vanno avanti ormai da anni. Non siate permalosi e soprattutto cercate di capire le esigenze e i bisogni della persona che avete accanto.

È necessario assicurarsi di poter vedere dove si trova la linea di demarcazione tra questioni personali e questioni aziendali. I pianeti avvertono che se li mescoli potrebbero creare confusione di ogni genere, e a chi pensi che sarà richiesto di risolvere.

Oroscopo Bilancia

Mantieni la guardia alta, perché qualcuno potrebbe volerti sfidare. Sii prudente, ma evita, se riuscirai, ogni forma di polemica. La Luna in opposizione vi ha fatti partire con un pò di malumore. Da metà settimana però le cose si sistemeranno, e già da questo martedì ci saranno buoni presupposti nel lavoro. Vi saranno assegnati degli incarichi che testimoniano non solo quanto i vostri superiori credano nelle vostre capacità, ma anche quanto voi siate in grado di poter sostenere compiti del genere. In campo sentimentale tutto procede senza particolari stravolgimenti. Il fine settimana sarà il momento nel quale trarrete maggiore beneficio dalla vostra routine di coppia.

Potresti non sentirti al meglio al momento secondo l’oroscopo ma l’imminente entrata del Sole nel segno simpatico dei Gemelli ti farà presto venire la voglia di tornare di nuovo. Concediti il ​​permesso di sognare e sii pronto a trasformare quel sogno in realtà.

Oroscopo Scorpione

Non hai avuto giornate facili, ma da domani ricominci a guadagnare terreno, anche se gradualmente. Dovrai avere molta pazienza prima di ottenere i risultati che vorresti, ma a poco a poco arriveranno.

Finalmente liberi dall’opposizione di Mercurio, ritroverete un po’ di serenità. Il lavoro ripartirà alla grande e niente e nessun incarico riuscirà ad intimorirvi. Marte è dalla vostra parte, e vi garantirà la forza necessaria per trascorrere questa settimana tra successi e serenità. La vita sentimentale rimane ancora traballante però. Tutto sta nell’ascoltare il vostro partner, capire cosa è andato storto nell’ultimo periodo e lavorare insieme per ricostruire armonia e sintonia.

Hai vissuto oltre le tue possibilità? Probabilmente. In tal caso, dovrai trovare il modo di ridurre le tue spese e aumentare le tue entrate nei prossimi giorni. Quali oggetti preziosi possiedi di cui non hai più bisogno?