Alessandro del Piero: età, altezza, patrimonio, moglie. Conosciamo meglio Alessandro Del Piero. E‘ un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006.

Soprannominato Pinturicchio da Gianni Agnelli per l’eleganza del suo stile di gioco, si è segnalato sin da giovane come uno dei maggiori talenti della sua generazione, ed è considerato tra i migliori giocatori nella storia del calcio italiano. Capitano della Juventus dal 2001 al 2012, con il club torinese ha vinto numerosi trofei a livello nazionale e internazionale, segnando in tutte le competizioni a cui ha partecipato e stabilendo il primato assoluto di reti (290) e di presenze (705).

Con la nazionale ha totalizzato 91 presenze e 27 reti, partecipando a tre campionati del mondo (Francia 1998, Corea del Sud-Giappone 2002 e Germania 2006) e quattro campionati d’Europa (Inghilterra 1996, Belgio-Paesi Bassi 2000, Portogallo 2004 e Austria-Svizzera 2008), l’ultimo dei quali da capitano.

È secondo, dietro Silvio Piola (390), nella classifica dei migliori marcatori italiani di tutti i tempi con 346 gol segnati in carriera, e ha conquistato quattro titoli di capocannoniere: in UEFA Champions League nel 1998con 10 gol, in Coppa Italia nel 2006 con 5 gol, in Serie B nel 2007 con 20 gol e in Serie A nel 2008 con 21 gol.

Alessandro del Piero: età, altezza, patrimonio, moglie

Alessandro Del Piero: età

E’ nato a Conegliano il 9 novembre 1974. Ha 45 anni.

Alessandro Del Piero: altezza

E’ alto 1,74 centimetri.

Alessandro Del Piero: patrimonio

Fin dal suo arrivo a Torino, l’attaccante riuscì a strappare nel 1999 un quinquennale da 9 miliardi a salire delle vecchie lire all’anno. Prima di allora lo stipendio era di 3,5 miliardi. Secondo France Football, nel 2000 Alessandro Del Piero in totale era il quarto calciatore che più guadagnava al mondo con un totale di 14,85 miliardi l’anno: 10 miliardi di stipendio dalla Juventus, 450 milioni di premi e 4,4 miliardi dagli sponsor Adidas, Cepu e Luxottica. Altre stime però nello stesso anno gli indicavano guadagni pari a 18 miliardi annui.

Con i rinnovi successivi lo stipendio del fantasista alla Juventus è andato sempre diminuendo: nel 2008 guadagnava 4,8 milioni, nel 2010 4 milionimentre nel suo ultimo anno in bianconero la paga è stata di 1 milione. Quando nel 2012 Del Piero si è trasferito in Australia per vestire la maglia del Sydney FC, per lui c’è stato un biennale da 2 milioni di dollari a stagione, per terminare poi la sua carriera in India con il Delhi Dynamos.

Al momento Alessandro Del Piero è uno dei commentatori di Sky, ma l’ex calciatore trascorre molto del suo tempo anche a Los Angeles dove ha comprato di recente una mega villa dal valore secondo il Sun di 5,5 milioni di euro.

Sempre a Los Angeles dove adesso è stato costretto al ricovero in ospedale per una colica renale, Del Piero è il co-proprietario de LA 10 FC una squadra di calcio americana che attualmente milita nella United Premier Soccer League, l’equivalente della nostra terza serie.

Moglie di Alessandro Del Piero

La moglie è Sonia Amoruso.