Pio e Amedeo: Emigratis, mogli, età. Pio e Amedeo è un duo di comici italiani. Dopo le prime esperienze nel mondo del cabaret e dell’animazione nei villaggi turistici, il duo debutta in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione Occhio di bue. In seguito arrivano alle emittenti regionali Radionorba e Telenorba con la trasmissione U’ Tub, in cui filmano delle candid camera e intervistano i passanti di vari comuni pugliesi con domande demenziali.

Dopo un provino alla RAI, il duo viene assunto per i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna su Rai 2. Nel 2012 i due foggiani passano a Mediaset, in cui avevano già lavorato in precedenza per conto del laboratorio di Zelig, come inviati del programma Le Iene. Il 12 luglio 2013 esce nelle vesti dei loro personaggi interpretati dei Ultras dei Vip il loro primo brano dal titolo You Porn.

Nell’autunno dello stesso anno è stato prodotto il primo film del duo, al loro esordio cinematografico: il titolo provvisorio era Fuggi fuggi da Foggia, racconta un equivoco da cui i due devono scappare fuggendo dalla città di Foggia inseguiti da un debito e da una triste vicenda d’amore.

Da settembre 2014 il duo conduce il programma radiofonico A disposizione ai microfoni di RTL 102.5, in onda il venerdì sera dalle 23 all’1. L’11 dicembre dello stesso anno esce il loro primo film di Natale, Ma tu di che segno 6?, con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme e Ricky Memphis. Nel 2014 esce anche il loro primo libro, Salviamo il mondo mo’ senza esagerare, edito da Mondadori.

Pio e Amedeo: Emigratis, mogli, età

Emigratis

Dal 3 aprile 2016 sono protagonisti del programma da loro stessi ideato Emigratis, in onda su Italia 1 in seconda serata la domenica. In estate commentano le partite dell’Europeo su RTL 102.5. Nel 2017 tornano con la seconda stagione di Emigratis 2 che ha ancora più successo della prima. Il 15 maggio 2017 esce il videoclip di Senza pagare di J-Ax& Fedez, che è stato girato tra Foggia e Los Angeles e a cui hanno preso parte insieme a Paris Hilton. Il 19 marzo 2018 ritornano con Emigratis, annunciando già in precedenza che sarà l’ultima stagione della serie, formata da 5 puntate ma con una durata nettamente superiore a puntata (circa 2 ore a episodio).

Il 6 febbraio 2019 sono ospiti della seconda serata del 69º Festival di Sanremo; il picco di share della serata è raggiunto proprio con il loro sketch con il 54,45% (12.260.000 telespettatori).

Nella primavera del 2019 sono nel cast di tutte le puntante del serale di Amici di Maria De Filippi riscuotendo un ampio consenso di pubblico anche grazie ad alcuni brani di Ricky Martin riarrangiati in chiave ironica (“Grazie a Maria”).

Pio e Amedeo: età

Pio D’Antini è nato a Foggia, il 25 agosto 1983. Ha 36 anni. Amedeo Grieco è nato a Foggia il 20 agosto 1983. Ha 36 anni.

Pio e Amedeo: mogli

Pio D’Antini è sposato dal 2016 con la modella e fidanzata storica,Cristina Garofalo. I due infatti sono findanzati dal 2006 e hanno una figlia, Chiara, nata a dicembre del 2016. Amedeo Grieco è sposato con Maria Finizio, con la quale ha avuto due bambini Federico e Alice. Sono numerosi i suoi post di Insagram in cui lui dichiara il suo amore per la moglie e per la sua famiglia.

Leggi anche: Chi è Ezio Bosso: la malattia, moglie, età, anni, biografia