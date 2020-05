Framework PHP i più diffusi tra i programmatori

In questo articolo andremo a vedere qualil sono i Framework PHP più diffusi tra i programmatori.

Prima di iniziare a parlare di Framework PHP vi elenco quelli che nel mondo sono i più diffusi e utilizzati dai programmatori. Una volta vista la lista vi spiegherò i vantaggi di usare un Framework PHP e quale tra questi potrebbe essere la soluzione migliore per voi.

Di seguito la nostra lista dei 4 Framework PHP più diffusi e conosciuti nell’ambito dei programmatori PHP.

Laravel.

CodeIgniter.

Symfony.

Zend.

Un Framework non è un CMS

Anche se ormai dovrebbe essere chiaro a tutti gli sviluppatori un Framework PHP non è un CMS come wordpress, joomla e gli altri. I CMS sono erogatori di contenutti che non richiedono una grossa conoscenza ed hanno dei limiti legati dalla loro struttura e logica di programmazione.

Un Framework ci aiuta durante le fase dello sviluppo e ci consente di riutilizzare Patten esistenti. Facciamo un esempio pratico. Ho un idea su come costruire una bicicletta. Quello a cui ci dobbiamo limitare e focalizzarci su quello che sarà il telaio, prendendo i pedali, le ruote, i freni e gli altri accessori da chi già li produce.

Se non conoscete il PHP ma volete iniziare ad usarlo seguite le mie lezioni qui su Teleclubitalia.it o sul mio Blog personale www.alfonsoputtini.it.

Quindi utilizzando un Framework avremo modo di focalizzarci meglio sul business e non su come creare una login, un recupero password o un carrello.

Ma è davvero difficile sviluppare senza un framework?

É davvero difficile scrivere codice senza un Framework PHP ? Hai mai provato a scrivere qualcosa senza usare un framework? Soprattutto puoi scrivere un sito Web bello, complicato, rivolto al cliente e al business senza un framework?

Molto probabilmente si, puoi scrivere tutto il codice necessario per creare un nuovo sito web ma andresti comunque a scontrarti su problematiche già risolte da altri. I Framework, come ti ho già detto sopra, ti consentono di focalizzarti sulle funzionalità che richiede il business e non su algoritmi complicati già risolti e applicati su un eventuale Framework.

Di seguito un’introduzione ai framework PHP (e perché dovresti usarne uno)

Nel mondo degli sviluppatori il termine “Framework” indica una collezione di librerie che contengono diverse funzionalità base utiliti nelle fasi dello sviluppo. L’obiettivo di un framework è fornire una base che è possibile utilizzare per sviluppare progetti in modo più veloce ed efficiente. Ti fornisce le basi per non iniziare da zero.

Come per l’esempio della bicicletta, immagina di provare a cucinare un nuovo piatto, ad esempio. Acquisterai molti ingredienti che dovresti preparare in modi specifici. Tuttavia, avresti anche bisogno di accedere ad alcune nozioni di base, come pentole, padelle, coltelli e un tagliere. In questo esempio, tutti questi elementi essenziali della cucina sarebbero parte di un quadro di base. Senza di loro, avresti bisogno di iniziare dal nulla ogni volta.

I Framework funzionano allo stesso modo, evitando di dover reinventare costantemente la ruota.

Se vuoi sviluppare una nuova applicazione PHP, un ottimo punto di partenza è cercare un framework che includa tutte le funzionalità che dovrai utilizzare. Fortunatamente, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Sono tutti unici nel modo in cui affrontano lo sviluppo e vengono tutti con i loro pro e contro.

Nel resto di questo articolo, ti aiuteremo a scegliere il miglior framework PHP per le tue esigenze introducendo diverse soluzioni di punta. Parleremo della funzionalità che ognuno offre, delle sue specifiche tecniche e altro ancora.

Vuoi sapere quali sono, per me, i 4 framework PHP migliori da utilizzare per inizare lo sviluppo di un sito web?

Continua a leggere l’articolo sul mio Blog personale.