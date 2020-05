Covid-19. Giugliano, negozio di abbigliamento dona 5000 euro all’Asl Napoli 2 Nord

Giugliano. In tempi di emergenza non si ferma la solidarietà. Sono stati donati 5000 euro all’azienda Asl Napoli nord 2, il contributo sarà utilizzato per acquistare dispositivi di sicurezza per l’emergenza Covid-19. L’attività commerciale donatrice è PLAB di Marinella, negozio di abbigliamento sito a via Giuseppe di Vittorio a Giugliano.

La titolare ha dichiarato: “Abbiamo voluto in qualche modo omaggiare la città di Giugliano e i suoi abitanti con quest’azione benefica a dimostrazione dell’affetto che nel corso degli anni, loro hanno riservato alla nostra attività”

COMUNICATO STAMPA