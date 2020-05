Oroscopo Branko giovedì 14 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 14 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Leone Vergine Bilancia Scorpione.

Oroscopo Branko giovedì 14 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Leone

Oggi devi muoverti con molta cautela, se non vorrai provocare un incidente diplomatico. Secondo l’oroscopo di Branko potresti imbatterti in una questione legata a un ex: sii prudente. Vi sentite troppo insicuri e svantaggiati da non riuscire a vedere oltre una certa data alcune prospettive che invece sono chiare e limpide. E’ inevitabile che tutto quello che è successo negli negli ultimi mesi ha provocato disagi personali, ma essendo un segno tremendamente orgoglioso, difficilmente vi abbandonate ai consigli e agli aiuti altrui. In realtà, vi aspettate una riconoscenza che non arriva. In amore, affrontate con maturità qualche piccolo battibecco che potrebbe nascere in serata.

Oroscopo Vergine

Per fortuna tu sei un di quei segni che non ha mai smesso di fare progetti, nemmeno durante la quarantena. Ma, come indica l’astrologo Branko, dovresti prenderti una pausa, perché il lavoro ti sta affaticando molto. Il recupero è dietro l’angolo, anche se questa sarà per voi una settimana piuttosto difficile da superare. Sarà un recupero principalmente organizzativo. In amore invece, fate attenzione: se non avete visto la persona amata per tanto tempo, se l’amore non c’è o siete in crisi, questa è una gionata che invita a fare un’attenta riflessione su tutte le scelte da fare nell’immediato futuro. Giove capriccioso, sicuramente non vi renderà le cose facili.

Oroscopo Bilancia

Come detto altre volte, l’amore torna protagonista nella tua vita. Secondo l’oroscopo do Branko, domani qualcuno potrebbe imbattersi in una cotta o un flirt. Non fartelo sfuggire e cogli al volo ogni bella occasione bussi alla tua porta. Svolte importanti per cercare di sistemare e riorganizzare la vostra vita sentimentale. Tutto quello che è accaduto di recente non è stato facile da sopportare. Delle volte vi siete sentiti messi in discussione anche sul lavoro. Con questo Giove contrario, per risolvere certe questioni economiche e legali bisogna essere ancora un pochino piu’ pazienti. Il recupero però c’è e si vedrà, soprattutto perchè vivrete le cose con maggiore leggerezza e serenità.

Oroscopo Scorpione

Questo quarto di Luna potrebbe crearti seri problemi. Domani, infatti, potresti dover fare i conti con una crisi di famiglia, un contrasto con un parente anziano o un litigio con il partner. Branko ti incoraggia a evitare ogni forma di provocazione, anche se ti sentirai messo alle strette. Avete bisogno di tante gratificazioni, soprattutto nell’ambito lavorativo. Tra qualche ora Marte inizierà un transito importante: tona il coraggio! Tra domani e sabato potrebbe arrivare una notizia importante per voi. Dopo quello che e’ successo, questa fase di ripresa e’ utile non solo per tonare ad avere fiducia nel futuro ma anche per programmare qualcosa in vista dell’estate. Non è escluso l’arrivo di qualcosa di veramente importante a livello sentimentale.