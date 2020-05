Casoria, picchiata dal marito tutta la notte e segregata in casa: liberata dai carabinieri

Violenza a Casoria. Una donna segregata e picchiata dal marito tutta la notte. E’ questa la segnalazione di un anonimo alla stazione carabinieri di Casoria. I militari hanno posto fine alle vessazioni subite da una ragazza in un appartamento del centro città.

Casoria, donna picchiata e segretata in casa: arrestato il marito

Non appena ha visti carabinieri, la vittima si è sentita risollevata ed è scoppiata a piangere, raccontando le ultime violenze subite: il marito è un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Dopo una discussione nata per futili motivi, il 39enne l’ha picchiata tutta la notte e costretta dal giorno precedente a rimanere isolata in casa senza permetterle di avere contatti con il mondo esterno.

Liberata ed accompagnata in caserma, la donna – alla presenza dei servizi sociali del posto – ha raccontato tutte le violenze fisiche e psicologiche subite negli anni. L’uomo, arrestato per maltrattamenti in famiglia, è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio dell’autorità giudiziaria.