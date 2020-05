Buoni spesa a Giugliano, pubblicato il quarto elenco dei beneficiari

Sul sito ufficiale del Comune di Giugliano è apparso in queste ore il quarto elenco dei beneficiari dei buoni spesa. Si tratta di persone che, per le loro limitate capacità reddituali, in assenza di altre forme di sussidio, hanno accesso ai buoni per l’acquisto di generi alimentari.

Giugliano, pubblicato elenco beneficiari buoni spesa

La misura a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica del Covid-19 prevede sostegni da 300 euro fino a 450 euro. L’ultimo provvedimento, che porta la firma del dirigente Salvatore Petirro, prevede lo stanziamento da parte del Governo centrale di 103mila e 500 euro per i residenti giuglianesi più bisognosi di aiuto in questa fase storica.

Quello dei buoni spesa è un aiuto finanziato dallo Stato. Si affianca alle forme di solidarietà promosse spontaneamente da cittadini e associazionismo, come ad esempio “la spesa solidale”. Purtroppo sono tante le famiglie che da marzo non hanno alcuna entrata economica e non sono perciò in grado di acquistare neanche i beni di prima necessità.

Di seguito il link.

QUARTO ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA