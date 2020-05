Salerno, muoiono a 13 e 15 anni precipitando dal balcone: il tragico destino di Riccardo e Simone

Riccardo Pastore e Simone Fierro sono uniti da un tragico destino. Un filo sottile li lega per sempre. Il primo 13 anni, il secondo 15. Sono morti entrambi a Salerno, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, precipitando nel vuoto dal balcone della propria abitazione.

Riccardo Pastore e Simone Fierro: due giovanissimi morti a Salerno

La tragedia di Riccardo si è consumata il 28 aprile scorso. In pieno lockdown. Il giovane è morto precipitando dal sesto piano della sua casa in via Monti. Frequentava la scuola media Tasso. Quando è volato dall’alto schiantandosi al suolo, era in casa con il fratello maggiore di 17 anni e con il papà. Sulle cause indaga la Polizia di Stato. Ma l’ipotesi più probabile è che il 13enne si sia tolto la vita e abbia deciso di lanciarsi dal sesto piano per volontà personale.

L’altro ieri, invece, 10 maggio, meno di 14 giorni dopo, ha deciso di farla finita Simone Fierro, 15 anni. Il dramma ha avuto luogo a pochi chilometri di distanza, su viale Kennedy, nel quartiere Pastena. Pare che Simone avesse da poco litigato con i genitori quando è precipitato dal settimo piano del suo appartamento. Aveva 15 anni appena e frequentava il liceo scientifico “Francesco Severi”.

Nella giornata di oggi, alle ore 11.30, si terranno i suoi funerali. Sull’accaduto indagano i carabinieri. I militari dell’Arma al momento mantengono il massimo riserbo. Anche in questo caso, però, si sarebbe trattato di un suicidio. Simone era figlio unico, suo padre Maurizio lavorava all’Asis. Dopo essere stata rimossa dal luogo in cui ha impattato il suolo, la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale San Leonardo da dove partirà questa mattina per il rito funebre.