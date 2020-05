Oroscopo Branko martedì 12 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per gli ultimi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per oggi martedì 12 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko di oggi martedì 12 maggio 2020 per Sagittario Capricorno Acquario Pesci.

Oroscopo Sagittario

Oggi è il caso di utilizzare la massima cautela nel gestire le finanze. I risparmi pian piano aumentano, ma non fatevi tentare troppo dallo shopping online. Anche se il lavoro sta ripartendo lentamente, dovresti stare più attento, soprattutto alle spese di troppo. In amore avete il cuore confuso, tendete a mascherare i sentimenti. Ma voi sapete perfettamente che cosa provate e anche perché. Le coppie non sono in perfetta armonia, però riescono a superare le difficoltà grazie alla maturità di tutti e due i partner. L’ansia è vostra nemica. Tenerla a bada è una priorità. Provate con yoga e tisane relax.

Oroscopo Capricorno

Manca poco per l’inizio di una fase decisamente più fortunata. Con un cielo come il tuo, non sarà difficile uscire vincente in ogni progetto che porterai avanti. L’oroscopo di Branko ti invita a procedere dritto con fiducia. Nelle coppie i partner si sentono in perfetta sintonia. Non date a nessuno la possibilità di rovinare questo momento idilliaco, soprattutto ai parenti. Gli amici possono farvi da spalla, cari single, ma a decidere con chi condividere la vita siete solo voi. Ricordatelo. Nel lavoro tenetevi forte, bellissime novità stanno per travolgervi. Il capo potrebbe assegnarvi progetti molto impegnativi. Se ne sentite la necessità, chiedete aiuto ai colleghi più esperti. Il campo finanziario non vi dà grandi soddisfazioni, ma potete sempre recuperare più in là. Mettete lo smartphone nel cassetto e guardatevi intorno, accogliete la bellezza.

Oroscopo Acquario

L’inizio del 2020 non è stato dei più facili: hai dovuto fare i conti con Saturno in opposizione che ti ha creato non pochi problemi. Da oggi potrai recuperare e contare in maggiore serenità. Preparati a un martedì all’insegna dell’amore. Le delusioni fanno parte del gioco, ma questa settimana sarete voi a troncare una relazione. Il cuore sa perfettamente in che direzione andare. Inutile aspettare. Fate un respiro profondo e dite al partner ciò che non avete mai avuto il coraggio di confessare. La sincerità viene prima di tutto. Nel lavoro liberatevi delle relazioni tossiche. Operare in un ambiente sano, nei contenuti e nei rapporti con i colleghi, vi permetterà di fare emergere tutte le vostre qualità. Per quanto riguarda il denaro, state tranquilli: nessuna brutta sorpresa. Per vincere la pigrizia non dovete fare altro che agire. Non pensateci troppo.

Oroscopo Pesci

Oggi ti sentirai piuttosto insicuro, soprattutto in amore. Le stelle ti stanno mettendo con le spalle al muro: vale la pena continuare la relazione? Il consiglio dell’oroscopo è di cercare conforto nella famiglia. I single sono in cerca di nuove avventure, ma si trovano davanti una persona davvero speciale per cui vale la pena investire i sentimenti. Le coppie si perdono nella routine quotidiana. Per fortuna la calma piatta non è destinata a durare a lungo. Nel lavoro gli scarsi risultati sono frutto, a volte, della vostra bassa autostima. Amici e colleghi credono nelle vostre capacità più di quanto facciate voi stessi. Cambiare atteggiamento vi permetterà di fare il vero salto di carriera. Le entrate diminuiscono leggermente. Basterà risparmiare. Per quanto riguarda la salute, al primo accenno di malessere, state a casa e riposate. Ne avete bisogno.