Tragedia nel casertano, 24enne incinta trovata morta in casa: morto anche il feto

Provincia di Caserta. Tragedia in casa, donna di 24 anni incinta trovata priva di vita dal marito. I fatti sono accaduti questa mattina, intorno alle ore 8, nel piccolo comune di Rocchetta e Croce, in provincia di Caserta. A.M. era a letto quando è stata ritrovata priva di vita dal marito.

Donna incinta trovata morta in casa

Come riporta Edizione Caserta, dopo l’allarme lanciato dal marito sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la donna, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo una primissima ricostruzione la donna avrebbe accusato un malore che l’ha stroncata sul colpo. Era incinta, ed era al terzo mese di gravidanza. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quando accaduto.