Silvia Romano in Italia, il volo appena atterrato a Ciampino

Ciampino. Silvia Romano è arrivata in Italia. La 25enne cooperante di Milano liberata sabato in Somalia grazie al lavoro dell’intelligence italiana dopo un sequestro lungo 18 mesi. La 25enne è arrivata all’aeroporto di Ciampino verso le ore 14. La cooperante milanese torna così a casa dopo essere stata sequestrata per 18 mesi, rapita in Kenya e liberata in Somalia sabato grazie al lavoro dell’intelligence italiana.

Ha salutato tutti, ha sorriso e subito è corsa as abbracciare i familiari. Ad attenderla all’aeroporto anche il premier Giuseppe Conte e il ministro Di Maio, che indossava una mascherina con il tricolore.

Successivamente, come si usa, sarà ascoltata dai pm di Roma, nella caserma dei Ros. Alla base del colloquio con gli inquirenti ci saranno i momenti di quando fu prelevata dai rapitori, ormai 18 mesi fa, l’ipotesi della sua conversione all’Islam, e le fasi del rilascio con l’ipotesi del pagamento di un riscatto.