Coronavirus, Zaia: “Se virus perde forza vuol dire che è artificiale”

“Dico una cosa che farà arrabbiare qualcuno: se il virus perde forza vuol dire che è artificiale”. Sì, lo ha detto davvero il governatore del Veneto Luca Zaia.

Nel consueto punto stampa in diretta Facebook, il presidente del Veneto ha affermato che se il virus sta iniziando a perdere gradualmente forza è perché “probabilmente potrebbe essere di natura artificiale”. E’ l’ipotesi avanzata da Zaia, che ritorna ad accendere la polemica sull’origine e sulla diffusione del virus.

“Sono d’accordo con Remuzzi – ha aggiunto Zaia rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare quanto dichiarato nelle ultime ore da Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’ -. Se se ne va tanto velocemente, secondo me, c’è però qualcosa di artificiale di mezzo”.

I tamponi in Veneto

“Ad oggi, in Veneto, abbiamo effettuato 432.114 tamponi, 10 mila in più rispetto a ieri”, ha dichiarato il presidente Luca Zaia durante la conferenza stampa. “Dall’inizio dell’emergenza, in Veneto, i casi di positività al coronavirus sono 18.671, 53 in più rispetto a ieri”, ha aggiunto Zaia. “Non sono numeri che ci preoccupano” ha sottolineato Zaia. “Le persone al momento ricoverate sono 822, 88 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 78 mentre i dimessi dall’inizio dell’emergenza – ha concluso Zaia – sono 2.960”.