Valanga a Cortina, Tommaso muore a 23 anni trascinato per oltre 200 metri

Valanga a Cortina: Tommaso Redolfi muore a 23 anni. Una valanga si è verificata a Cortina questa mattina, nella zona Tofana di Rozes, sopra il rifugio Giussani, coinvolgendo diverse persone. Tommaso ha perso la vita, trascinato a valle per oltre 200 metri.

Valanga a Cortina

La tragedia si è consumata non distante dal rifugio Giussani, a 2561 mt. e la slavina ha coinvolto alcuni escursionisti. I soccorsi sono affidati agli uomini del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, del Soccorso Alpino e ai carabinieri.

In tarda mattinata l’allarme è stato dato da alcuni scialpinisti per una valanga che si è staccata sul versante trentino del ghiacciaio della Marmolada all’imbocco della via ferrata Rocchetta – a quota 3.300 metri – verso Punta Penia. Stando alle prime frammentarie informazioni due alpinisti sarebbero rimasti coinvolti che successivamente sarebbero riuscite ad emergere dalla massa nevosa. Sul luogo si sono portati i soccorritori del Soccorso Alpino e l’elicottero di Trentino Emergenza. A seguito dell’innalzamento delle temperature il pericolo valanghe è ‘moderato’ di grado 2.

