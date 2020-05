Marano, trovato morto in casa: l’allarme dei vicini. Sul posto i carabinieri

Trovato morto in casa. Aveva 49 anni. Il macabro rinvenimento è avvenuto a Marano, in via Recca. A darne notizia in anteprima è il portale online de Il Mattino.

Marano, trovato morto in casa: aveva 49 anni. Ipotesi malore

L’uomo si trovava all’interno della sua abitazione, nella zona collinare di Marano. Viveva da solo e avrebbe accusato un malore accasciandosi a terra. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati, secondo una prima ricostruzione, i vicini di casa. Fino a ieri mattina il 49enne è stato visto dai residenti in strada e in buone condizioni di salute. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il suo cuore aveva cessato di battere.

Sul luogo della tragedia sono da poco sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Marano diretti dal capitano Lo Conte. I militari dell’Arma stanno eseguendo i rilievi di rito e hanno trasmesso l’informativa alla Procura della Repubblica, che valuterà se è il caso di disporre o meno l’esame autoptico sulla salma del 49enne. Al momento, però, l’ipotesi più probabile è che a stroncare la vita dell’uomo sia stato un malore improvviso.