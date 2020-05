Alba Parietti: “Ho avuto il Coronavirus, con il mio sangue potrò salvare vite”

“Ho avuto il coronavirus, sono guarita e ora sono immune”. A dichiararlo è Alba Parietti, ospite ieri della trasmissione Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer.

Tutto è iniziato il 9 marzo quando sono comparsi i primi sintomi, compresa la febbre alta curata con la tachipirina. “Mi sono chiusa in camera, sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia. Ho fatto una quarantena autonoma per quattordici giorni, per scelta mia”, ha detto la Parietti.

Su Instagram ha poi aggiunto: “Ho scoperto di essere stata sicuramente infettata, dopo un mese e mezzo, grazie un test sierologico fatto a pagamento in una clinica”.

La scelta di donare il sangue

Quel test però non era preciso, così si è rivolta al San Matteo di Pavia dove contro il Covid-19 si sta portando avanti con successo la cura sperimentale con il plasma dei guariti. Le analisi hanno confermato che Alba oggi è guarita e che ha gli anticorpi neutralizzanti. Da qui la scelta di donare il suo plasma per aiutare gli altri pazienti.

“Mi è stato fatto il test necessario per poter donare il plasma per poter salvare vite umane. Ho gli anticorpi IgG neutralizzanti altissimi (150) quindi posso farlo, naturalmente dopo essere stata sottoposta a tampone (risultato negativo) . Mi sembra una cosa bellissima. Potrò forse con il mio sangue salvare dei malati di Codiv-19 , come sta accadendo al San Matteo dove ho fatto le analisi e dove donerò il sangue. Farò lo stesso anche all’ospedale di Mantova che segue lo stesso protocollo”.