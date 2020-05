Diretta Protezione Civile 5 maggio, il bollettino ufficiale di oggi

Diretta Protezione Civile 5 maggio. Come aveva già annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, oggi non ci sarà la diretta video, ma non mancherà il bollettino della Protezione Civile.

Oggi, martedì 5 maggio, non è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana. Le diretta video si terranno solo il lunedì e il giovedì.

Diretta Protezione Civile 5 maggio, i dati del bollettino di ieri 4 maggio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 211.938. Di questi, 99.980 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.225, per un totale di 82.879. Il totale delle vittime è di 29.079, 195 in più rispetto a due giorni fa. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.479, 22 in meno rispetto a due giorni fa. Il dato è in calo per il trentesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 16.823 sono poi ricoverati con sintomi e 81.678 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono 37.631 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.191.403. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.479.910 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 22.999 in più rispetto a due giorni fa. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Qui la diretta della conferenza stampa della Protezione Civile alle ore 18 su Facebook.