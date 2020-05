Bollettino Protezione Civile 2 maggio: i dati ufficiali di oggi

Bollettino Protezione Civile sabato 2 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, sabato 2 maggio 2020.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha reso noto il bollettino aggiornato ad oggi, giovedì 30 aprile, dell’emergenza Coronavirus in Italia. Lo ha fatto nel corso del punto stampa delle 18 non più giornaliero ma bisettimanale. Al momento nel nostro Paese ci sono 209.328 casi di Covid-19 (1900 rispetto a ieri), di cui 79.914 guariti (+1665 ) e 28.710 decessi (+474).

Totale tamponi: 2.108.837 (oggi +55412)

Bollettino Protezione Civile di ieri 1 maggio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 207.428. Di questi, 100.943 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.304, per un totale di 78.249. Il totale delle vittime è di 28.236, 269 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.578, 116 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventisettesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 17.569 sono poi ricoverati con sintomi – 580 in meno rispetto a ieri – e 81.796 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono 74.208 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.053.425. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono invece 1.398.633 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 43.732 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.