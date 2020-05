Kim Jong è vivo, riappare dopo 20 giorni al taglio del nastro inaugurale di una fabbrica

Kim Jong-un è vivo. Sorridente, Kim Jong-un è tornato in pubblico per la prima volta in tre settimane. Le 21 foto diffuse dalla Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e dal Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, hanno mostrato il leader col suo abito in stile Mao, impegnato il primo maggio a dare istruzioni sul campo e a partecipare al taglio del nastro rosso inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città a circa 50 chilometri a nord di Pyongyang, finita dopo due anni di lavori.

Kim Jong-un è vivo

La riapparizione di Kim ha marcato la difficoltà nel capire le vicende interne dello Stato eremita, a partire dalle sorti della leadership, considerando che l’ultima apparizione di Kim era dell’11 aprile, a capo del Politburo del Partito dei Lavoratori. Le foto, tra l’altro, lo hanno mostrato mentre parla con i funzionari della fabbrica. Lo fa con il sorriso, mentre ispeziona l’impianto, facendo cadere le voci che lo davano come incapace di camminare. Con lui una serie di funzionari di vertice: la sorella Kim Yo-jong, e poi Pak Pong-ju, vicepresidente del Comitato centrale del Partito e il premier Kim Jae-ryong.

Assente il numero due della nomenclatura, Choe Ryong-hae. Kim e i funzionari non indossano le mascherine di protezione anti-coronavirus a differenza di quanto fatto da tutti i lavoratori dell’impianto schierati di fronte al palco delle autorità.

Il precedente

Non è raro che Kim scompaia dagli occhi del pubblico. Dopo la sua apparizione a un concerto del 25 gennaio a Pyongyang per celebrare il Capodanno lunare, il supremo comandante è stato assente per tre settimane fino a quando i media statali hanno conto della sua visita al Palazzo del Sole della capitale per commemorare il compleanno del 16 febbraio del padre Kim Jong-il, morto a dicembre 2011.

La sua più lunga è avvenuta a settembre del 2014, quando scomparve per 40 giorni e tornò zoppicante e accompagnandosi con un bastone. L’intelligence di Seul appurò che si sottopose alla rimossa una ciste dalla caviglia.