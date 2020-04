Bonus 1000 euro Campania per professionisti: quando arriva il bonifico di 1000 euro

Bonus 1000 euro Campania per professionisti: quando arriva? E’ la domanda che in questi giorni si stanno chiedendo i professionisti che ne hanno fatto richiesta. Il bando messo a disposizione dalla Regione Campania è ancora attivo. L’’indennità di 1000 euro è a favore di professionisti/lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa dell’emergenza COVID-19.

La domanda, per chi ancora non l’avesse inviata, deve essere compilata sulla piattaforma regionale https://coniprofessionisti.regione.campania.it/ dopo essersi registrati, e poi essere inviata, secondo le modalità indicate, a partire dalle ore 10.00 del giorno 24 aprile 2020 fino alle ore 15.00 dell’8 maggio 2020, salvo proroghe.

Bonus 1000 euro Campania: l’erogazione, quando arriva?

La Regione Campania procederà alla formazione degli elenchi dei destinatari, sulla base delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della domanda e della sussistenza del requisito della iscrizione alle Casse previdenziali o Gestione separata INPS.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce causa di irricevibilità della domanda operata in via automatica dal sistema. Saranno considerati motivi di esclusione della domanda:

-la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall’art. 7;

-la presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 5.

I bonifici

Le domande potranno essere inviate fino alle ore 15 dell’8 maggio 2020, salvo proroghe. I bonus saranno erogati direttamente sui conti correnti dei beneficiari, anche attraverso l’acquisizione di dati da parte dell’Inps – per i lavoratori autonomi – e delle casse previdenziali private (per gli iscritti agli ordini professionali. Il lasso di tempo previsto per l’invio dei bonifici è di circa due settimane. I controlli saranno molto più rapidi per le istanze effettuate con firma digitale.

Al fine di velocizzare le procedure di erogazione la Regione Campania si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per tempo ammessi, tenendo conto della dotazione finanziaria disponibile. I relativi provvedimenti saranno pubblicati sui siti istituzionali www.regione.campania.itewww.fse.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati.

Si procederà all’adozione dei provvedimenti necessari all’immediata erogazione dell’indennità a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda. La Regione declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del codice IBAN da parte del richiedente. Al fine di tutelare la privacy, gli elenchi pubblicati rileveranno esclusivamente il numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della domanda. Per le domande non ammesse verrà indicata la causa di esclusione. Avverso i provvedimenti di esclusione gli interessati potranno presentare ricorso nelle forme di legge.

