Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i secondi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siano entrati nell’ultima settimana di aprile.

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone ha nuova carica, lo Scorpione invece è sottotono. Nuove opportunità lavorative per la Vergine, mentre la Bilancia è impegnata a cercare un nuovo equilibrio. Vediamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Leone

Domani la Luna passerà nel tuo segno e ti regalerà nuova energia. Dispenserai sorrisi e ottimismo à gogo, soprattutto in famiglia Ti accorgerai di avere ritrovato la tua proverbiale forza, perché ci saranno sempre molte persone pronte a chiederti un consiglio: segnale che sei tornato a essere disponibile e affidabile come in passato! Sul lavoro, invece, dovrai affrontare delle controversie con chi proprio non vuole capire il tuo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Vergine

Questo weekend la Luna sarà in buon aspetto: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, e nei tre giorni successivi, potresti ottenere risultati importanti sul lavoro. In amore sarà una giornata senza alti né bassi. Chi ha una relazione da tempo, non vivrà troppi scossoni, mentre i single ora non hanno il desiderio di iniziare una nuova storia. Il consiglio delle stelle: punta sempre sulla tua energia intellettuale.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Bilancia

In questi giorni sei impegnato a costruire un nuovo equilibrio interiore, come spesso accade nella tua vita. Ti lasci alle spalle un martedì e un mercoledì piuttosto faticosi e ora, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, ti prepari a vivere giornate migliori. L’astrologo romano ti incoraggia a sfruttare l’influsso positivo di Marte e Venere per crescere in amore, prendere iniziative importanti.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox prevede, per domani, un altro giorno piuttosto sottotono. Tu sei un segno molto sensibile e se non riesci in un lavoro o hai delle difficoltà particolari ti arrabbi parecchio. L’invito delle stelle è quello di essere cauto, perché giovedì potresti incappare in piccoli incidenti di percorso che metteranno a dura prova i tuoi nervi.