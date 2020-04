Esulta per la morte di Pasquale: “Ogni tanto una gioia”. Identificata e denunciata

Scrive su Facebook “Ogni tanto una gioia” esultando per la morte del poliziotto e padre di famiglia Pasquale Apicella. Dopo il vergognoso commento apparso sui social, la Polizia Postale ha fatto subito scattare un’indagine per risalire all’autore. Si tratta di una donna di 52 anni della provincia di Cagliari.

Morto pasquale Apicella, l’insulto su Facebook “Ogni tanto una gioia”

La donna ha scritto in un post dedicato all’agente di Polizia deceduto dopo uno scontro frontale con una banda di ladri. La 52enne dovrà rispondere di oltraggio alle forze dell’ordine. Un atto increscioso, che manca di rispetto a un 37enne morto in servizio nonché a un onesto papà che lascia due bimbi e una moglie. L’episodio era stato denunciato dal segretario generale del Coisp, Domenico Pianese, secondo cui quella morte «dovrebbe servire a far riflettere tutti su quanto sia rischioso e duro il lavoro di chi, tra mille difficoltà, veste una divisa per garantire la sicurezza dei cittadini e far rispettare le leggi».

Ma con le tante attestazioni di vicinanza e affetto – dice Pianese – «purtroppo non sono mancate neppure alcune gravissime affermazioni, sui social network, da parte di chi pare abbia provato piacere per ciò che e’ accaduto. Ne e’ esempio il contenuto di una pagina Facebook il cui proprietario, nel pubblicare una foto del frontale distrutto dell’auto sulla quale ha perso la vita il nostro collega, ha esordito con l’esclamazione “Ogni tanto una gioia”. Daremo mandato ai nostri legali di denunciare l’autore del post e quanti altri si sono resi responsabili di analoghe immorali affermazioni. Rallegrarsi e infierire sulla morte di un nostro collega è inaccettabile».