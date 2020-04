Mistero Kim Jong-Un, Trump: “So tutto, ma non posso dire come sta”

Dal mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri di disporre di informazioni in merito alle condizioni di salute del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Trump, però, ha rifiutato per ora di fornire ulteriori chiarimenti in proposito. “Ho delle novità, ha detto il presidente Usa nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Ma per ora non posso parlarne. È probabile che lo farò in un prossimo futuro.”

Le parole di Trump

Come riporta il Corriere, l’inquilino della Casa Bianca è tornato ancora una volta a sottolineare la sua buona relazione personale con Kim. Da giorni circolano sulla stampa internazionale indiscrezioni secondo cui il leader della Corea del Nord verserebbe in gravi condizioni a seguito di un intervento cardiaco, o sarebbe addirittura deceduto.

Secondo notizie non confermate diffuse ieri, la Cina ha inviato in Corea del Nord un gruppo di medici, non è chiaro se per assistere Kim o per aiutare la Corea del Nord nel contrasto al coronavirus.