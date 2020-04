Oroscopo Paolo Fox sabato 25 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Sagittario

Giornate sottotono. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti esorta ad avere massima cautela in amore e, più in generale, nelle relazioni. Hai davanti a te due giornate molto particolari. Questo suggerimento vale anche per le coppie molto solide, perché nelle prossime ore ci vorrà un niente per cadere nelle polemiche o nelle accuse reciproche. Se c’è qualcosa da dire meglio parlare questo venerdì ma se poi, nel passato, ci sono state tensioni nel weekend possono tornare a galla ruggini. Si è un po’ annoiati e in questi casi si salvi chi può.

Oroscopo Capricorno

Sarà un buon fine settimana quello che inizia domani. Sei in pieno recupero. Con il Sole in aspetto favorevole da inizio settimana, se non hai già avuto belle notizie, secondo l’oroscopo di Paolo Fox arriveranno molto presto. Da domani avrai maggiore lucidità e chiarezza sulla strada da prendere. Il peggio sembra proprio essere passato. Interessanti opportunità all’orizzonte. Nel 2020 si è detto che i primi sei mesi dell’anno potrebbero cambiare la vita. Aspettiamo poi il mese di giugno per tirare le somme. Ci sono opportunità da sfruttare e a volte bisogna toccare il fondo per ripartire.

Oroscopo Acquario

Venere e Marte sono dalla tua parte: preparati a un fine settimana ricco di belle emozioni. Pare proprio che le responsabilità e i doveri ora non ti interessino più. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani esprimerai, senza timore, tutta la tua natura indipendente e manterrai vicino a te solo chi ti sosterrà nei tuoi progetti. Devi puntare sull’amore perché significa complicità ed anche amicizia. Questo è quello che si cerca per fare una nuova vita. Tra fine marzo e aprile era stato detto che avreste bloccato una situazione. Ora però c’è un momento di revisione talmente tanto profonda che l’Acquario si trova a capire che le scelte fatte nel passato non vanno più bene.

Oroscopo Pesci

Per domani evita le discussioni, soprattutto con i Gemelli, la Vergine e il Sagittario. Il rischio che correrai, altrimenti, sarà quello di ritirare fuori questioni passate. In questo periodo ti senti sospeso dal punto di vista emotivo. Sul fronte lavorativo le cose vanno meglio: il Sole in buon aspetto ti aiuta a risolvere dei problemi pratici. I Pesci hanno Venere contraria ma non è una condanna ad avere una vita che in amore rimane complessa. Può dare difficoltà, se c’è una persona semplice e una che dà filo da torcere preferite la seconda. Le coppie in crisi dovranno in ogni caso riflettere sul futuro. Buone prospettive per il futuro.