Oroscopo Paolo Fox 24 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Siamo proiettati verso la fine di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Sagittario

Sarai più volitivo che negli ultimi giorni. E’ in arrivo una fase di piccoli conflitti che riguarderanno particolarmente la sfera affettiva e familiare. Sarete insofferenti nei confronti di familiari e partner. Siate gentili e non scontrosi. Gli astri non saranno molto dalla vostra parte. Per questo siate diplomatici e attenti. Nonostante il periodo complicato, si apriranno nuove possibilità lavorative. E’ in arrivo per molti uno scatto di carriera. Marte e Mercurio sono dalla tua parte: aspettati buone opportunità.

Oroscopo Capricono

Mantienete la calma. State lavorando a progetti prima della prossima estate. Avete tante idee in mente. Vi sentite però attaccati dalle persone che vi circondano. Siate lucidi e soprattutto molto calmi. Avete avuto un inizio settimana pesante con il vostro partner. Però godrete di una piacevole giornata all’insegna dell’intesa di coppia. L’influsso di Giove e Plutone vi aiuterà in campo sentimentale. Qualche difficoltà potrebbe invece sorgere nel lavoro.

Oroscopo Acquario

La settimana procede tra alti e bassi. Non è ancora possibile trovare soluzioni per il lavoro e le finanze. Vi riesce complicato capire quello che desiderate davvero. La colpa della situazione attuale è il tuo blocco interno che ti sta trascinando giù dallo scorso anno. Questa fase vi permetterà di iniziare a gestire la vostra vita amorosa in maniera diversa. Coinvolgete la vostra metà non facendola sentire estranea al vostro cambiamento. Marte continua ad influenzarvi in maniera positiva. Domani sarete coperti e godrete dell’appoggio degli astri anche se non ve ne accorgerete. Attenzione a non creare polemiche con persone che vi remano contro. Non è l’atteggiamento giusto per essere professionali e diligenti nel lavoro.

Oroscopo Pesci

Usate più moderazione. In amore potreste subire degli attacchi. Chi vive una relazione ambigua da tempo, dovrà fare attenzione. Crisi nell’aria per chi vive una situazione stabile. Devi parlare molto attentamente, soprattutto se hai qualche discussione con il tuo partner. Ora hai bisogno di una partnership che non hai trovato in una relazione. Nettuno è nel segno ma non godrete di un cielo favorevole. Tenete duro e soprattutto mantenete la calma. Polemiche di lieve entità potranno sorgere con qualche collega. Non attribuite troppo peso e continuate per la vostra strada.