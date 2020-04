Napoli, non fa salire pedone prima della fermata: autista dell’ANM picchiato e sputato in faccia

Conducente dell’ANM aggredito a Napoli e sputato in faccia. E’ successo a Piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. L’aggressore è un uomo che pretendeva di salire sul bus lontano dalla regolare fermata. Giungendo allo stazionamento di Fuorigrotta, il conducente aveva attraversato via Caravaggio, dove un uomo gli aveva chiesto di farlo salire senza l’ausilio della fermata.

Napoli, conducente autobus sputato in faccia

Il conducente ha proseguito la sua corsa fino a piazzale Tecchio. Qui, però, si è ritrovato il pedone che poco prima aveva chiesto di salire in via Caravaggio. Quando le porte automatiche si sono aperte, l’aggressore si è avvicinato all’autista, lo ha spintonato e schiaffeggiato. E poi lo ha sputato in faccia, compiendo così un gesto riprovevole in piena emergenza coronavirus.

Il conducente dell’ANM, un uomo di 37 anni, ha battuto la testa al suolo dopo l’aggressione. Ha quindi riportato una ferita lacero contusa all’orecchio. A soccorrerlo l’ambulanza della postazione “San Paolo”. Da lì è stato poi trasferito all’ospedale Cardarelli, al Vomero. Gli sarà effettuato un tampone per verificare eventuali contagi da coronavirus.

Queste le parole di Adolfo Vallini del coordinamento del sindacato Usb, riportate da Il Mattino: “L’autista della linea 181 prima di giungere allo stazionamento nel piazzale, aveva percorso via Caravaggio. Aveva notato un uomo, che non si trovava presso alcuna fermata dell’autobus, gli faceva segno di farlo salire a bordo. Come da regolamento, l’autista non si è potuto fermare. Successivamente è stato raggiunto da quell’uomo che lo ha insultato, sputandogli contro e spintonandolo fino a farlo cadere a terra”.

Foto: archivio