Google Meet è gratis fino al 30 settembre, è boom di utenti: tutte le novità

Google Meet gratis. Lo smart working sta caratterizzando e caratterizzerà le prossime settimane. Google, che proprio nelle scorse settimane ha annunciato alcune importanti novità legate alla propria offerta: i tool di Hangouts per il business sono diventati Meet ed è arrivata l’integrazione con Gmail. Presto arriverà una nuova interfaccia strutturata in modo da mostrare fino a 16 partecipanti in contemporanea durante le videochiamate.

Google Meet, nuova interfaccia

L’utilizzo di questo mezzo sta aumentando in maniera esponenziale. Proprio per venire incontro alle sempre crescenti esigenze dei propri utenti, Google ha annunciato l’imminente arrivo di una nuova interfaccia, che consentirà di mostrare contemporaneamente fino a sedici partecipanti in un’unica videoconferenza. Si tratta di una modalità potenzialmente molto preziosa soprattutto per la didattica a distanza, in quanto permetterà ai docenti di comunicare nello stesso momento con tanti studenti.

Sarà possibile creare una vera e propria aula virtuale, capace di riprodurre le situazioni che si verificavano abitualmente a scuola fino ad alcune settimane fa. Inoltre, la qualità video e il sistema di filtraggio dei rumori di fondo saranno ulteriormente migliorati.

Google Meet rappresenta un’opzione in grado di soddisfare anche le esigenze lavorative di altre ramificazioni della Pubblica Amministrazione e delle aziende private, nonché il desiderio delle persone comuni di mantenersi in contatto con amici e parenti.

Scarica l’app

Google Meet è scaricabile sul Play Store di Google. Il download e la conseguente installazione sono molto facili. Una volta trovato il nome dell’app nella barra dello store di Google, sarà sufficiente cliccare su “installa” e attendere il download, che avverrà in modo decisamente veloce. Per i dispositivi iOS, quindi per gli iPhone e i tablet della Apple, basta andare nello store Apple ed effettuare la stessa operazione appena descritta.

Scarica qui l’app

Google Meet gratis

Ricordiamo infine che le funzionalità premium del servizio sono gratis fino al 30 settembre proprio per andare incontro a chi in questo periodo di difficoltà sta lavorando o studiando da casa. L’offerta si rivolge a scuole, imprese e utenti privati.