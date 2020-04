Oroscopo Paolo Fox 21 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 21 aprile Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Sagittario

Potrebbe essere una giornata nervosa quella di oggi. Sei molto confuso: la proposta è di agire con cura per amici, parenti e partner. Sarà un rischio entrare nella discussione e non ne hai davvero bisogno ora. Ma con la Luna a favore sarai più energico dei giorni scorsi. Inoltre hai Marte e Mercurio dalla tua parte: buone opportunità lavorative potrebbero bussare alla tua porta. Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di non bloccarti per via delle restrizioni attuali, ma di continuare a progettare nuove idee. Potrete dare spazio ai sentimenti, un po’ trascurati, oppure a voi stessi, con le vostre passioni ugualmente lasciate un po’ a margine nelle ultime settimane.

Oroscopo Capricorno



Sei in una fase di pianificazione molto impegnata. Prepari nuovi progetti e strategie da attuare. Non è un momento facile in amore perché non vuoi cambiare i tuoi punti di riferimento. Inoltre, ultimamente, qualcuno ti ha puntato il dito contro. Tu però hai la capacità di fare programmi a lunga distanza e adesso questa caratteristica è un gran vantaggio. È probabile che tu stia già lavorando su progetti in previsione della prossima estate. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox a partire da fine giugno avrai risolto molte situazioni difficili. Sorridi, perché, passo dopo passo, riacquisti sicurezza. Oroscopo Acquario Può succedere che tu abbia sviluppato un progetto, lo abbia implementato, ci abbia creduto fino alla fine e poi ti renderai conto che non ti interessa più. Vorrai rovesciare la tua vita e ricominciare. Non riesci ancora a trovare le soluzioni che riguardano il lavoro e le finanze. Non è tanto colpa delle situazione attuale, ma piuttosto di un tuo blocco interiore che ti trascini dall’anno scorso. Secondo l’astrologo Paolo Fox molti Acquario ora sono in contrasto con gli altri oppure hanno dovuto fare un passo indietro nelle loro decisioni. Rifletti. Oroscopo Pesci

Problemi di coppia. Sei un po’ deluso dal tuo partner. Nonostante tu sia molto coinvolto nella relazione, come se stessi mettendo la tua anima dentro, dall’altra parte non c’è la stessa passione ed è molto frustrante per te. Però non affrettarti, parla con molta prudenza, specie se hai avuto alcune controversie con il partner. Hai bisogno di quella intesa di coppia che ora non trovi nella relazione. La persona che ami in questo momento è molto incerta oppure lontana. Ma dopo un fine settimana un po’ sottotono oggi sarà la giornata giusta per recuperare buonumore e ottimismo. Cogliete anche l’occasione per valutare bene alcune situazioni della vostra vita.