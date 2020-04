Oroscopo Paolo Fox 20 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Sagittario

Nelle prossime 48 ore avrai una bellissima Luna. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi non dovrai scoraggiarti se ti sentirai forzato in casa e limitato dalle attuali misure, perché presto arriverà un riscatto importante. Già pensi ai prossimi mesi, ma nel frattempo, dovresti concentrarti di più sui dubbi che senti in amore. Giornata in cui bisogna essere prudenti, cerca di rimanere concentrato. Nel lavoro potresti trovarti a risolvere problemi commessi da altri. Buone le emozioni, se hai voglia di amare devi solo buttarti.

Oroscopo Capricorno

La prossima settimana comincia con il favore del Sole e poi, da giovedì si aggiungerà anche quello della Luna. Se finora hai avuto dei problemi che ti hanno preoccupato, l’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a reagire: già da oggi, e soprattutto a maggio, molte situazioni poco chiare si risolveranno. Giornata con Sole favorevole. Questo è un periodo complicato per tutti, ma l’astrologo vuole ricordarvi che anche nei momenti bui possiamo sfruttare al meglio il nostro oroscopo. Coloro che sono stati precari in tante situazioni diverse, nei prossimi giorni e soprattutto nel mese di maggio, alcune cose si schiariranno.

Oroscopo Acquario

Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di riflettere bene prima di parlare. Potresti ritrovarti, altrimenti, a discutere, specialmente se avverti una certa ostilità dall’altra parte o se tu ora vorresti fare una vita che non puoi fare. E questa voglia che senti di cambiamento radicale investirà sia l’aspetto lavorativo che quello amoroso. Questa è una settimana che va affrontata con calma e con attenzione. In amore il Sole rende le cose complicate, cerca di rimanere calmo e non rovinare il rapporto di coppia. Nel lavoro, se qualcosa non ti sta bene, potresti decidere da qui a qualche mese di chiudere.

Oroscopo Pesci

Potrai contare oggi sull’aiuto prezioso della Luna. Nelle prossime due settimane recupererai molto bene sul lavoro. Se hai avuto un’interruzione o un problema, sappi che arriveranno novità positive e soluzioni utili. L’amore, invece, andrà meno bene: se ci sono ancora molti conflitti, allora la relazione potrebbe avere seri problemi a continuare. Migliore situazione sentimentale, ma alcuni comportamenti del partner non sono di tuo gradimento. Nel lavoro le cose vanno molto meglio.