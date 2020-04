Diretta Protezione Civile 18 aprile, Coronavirus Italia: conferenza stampa diretta Streaming Protezione Civile

Diretta Protezione Civile 18 aprile. Niente diretta video, ma non mancherà oggi il bollettino della Protezione Civile. Dopo 55 giorni senza interruzione non è in programma la conferenza stampa di Angelo Borrelli. La pressione sul sistema sanitario si è alleggerita “decisamente”, motivo per cui non è più necessaria la comunicazione video quotidiana.

I dati di oggi 18 aprile

Diretta Protezione Civile, i dati del bollettino di ieri venerdì 17 aprile

Record di tamponi nella giornata di ieri. Come di consueto nel corso del pomeriggio il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero con tutti i nuovi casi di covid-19, nel territorio italiano, analizzando la situazione regione per regione.

Ieri sono stati registrati 3.493 contagi e 575 nuovo decessi. La migliore notizia sta nel record finora del numero dei guariti, 2.563 (2.072, 16 aprile). Sono 355 gli attualmente positivi in più dopo la giornata di ieri dove comunque c’è da segnalare un record assoluto di tamponi, 65.705 in 24 ore rispetto ai 60.999 del 16 aprile. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.