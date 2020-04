Oroscopo Paolo Fox 17 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Avrai molta forza oggi. Per gli Ariete che nel lavoro si espongono e si relazionano con molta gente, il successo sarà assicurato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox alcuni progetti, cui tieni molto, vedranno i primi risultati già entro tre mesi. Gli Ariete più bloccati, saranno comunque sostenuti dai favori di Mercurio e del Sole nel segno. Ti dovrai impegnare sodo, ma le soddisfazioni non ti mancheranno. In amore si possono risolvere dei problemi. In questo momento bisogna chiarirsi le idee, è un buon momento per pensare ai progetti. Buon momento per il lavoro, novità positive.

Oroscopo Toro

Rinvia le questioni più complicate a domenica prossima. Nei prossimi giorni sforzati di essere ancora paziente. La clausura forzata di questo periodo ti mette a disagio, come tutti del resto, ma tu sei un segno capace di non perdersi d’animo, che riesce ugualmente a intrattenersi, per passare il tempo dentro casa. Meglio, certo, se accanto alla persona giusta. In questo periodo si sente molto la stanchezza, non dormi molto bene. Dovresti cercare di ascoltare di più e parlare meno in questo momento. Attenzione a non riversare lo stress nelle relazioni.

Oroscopo Gemelli

E’ tempo d’amore. Nel prossimo fine settimana avrai ben tre pianeti a suo favore: Venere, Marte e Saturno. Le coppie vivranno due giornate all’insegna della complicità. L’oroscopo di Paolo Fox indica un importante miglioramento anche sul lavoro: finalmente sta ritornando il sereno nella tua vita. In amore si possono risolvere alcuni problemi, le nuove coppie sono favorite. Cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Cancro

Oggi giornata positiva. Le cose per te andranno meglio rispetto a inizio settimana. Mercurio e il Sole faranno capolino nel tuo segno, anche se per poco tempo e ti porteranno un po’ di serenità. Dovresti rivedere però dei conti. Sfrutta la prossima domenica per riavvicinarti al partner, specie se negli ultimi tempi avete avuto molti contrasti. È importante affrontare questo periodo con più armonia in famiglia. Giornata nervosa dal punto di vista dei sentimenti, bisogna cercare di riappacificarsi se ci sono stati problemi e passare del tempo insieme. Attenzione nel lavoro.