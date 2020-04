Il 19enne Armando investito e ucciso in bicicletta sulla circumvallazione esterna a Villaricca

Sangue sull’asfalto della circumvallazione esterna, nonostante la quarantena. Una giovane vita è stata spezzata ieri sera sul Corso Europa di Villaricca. Si tratta del 19enne Armando Vitanza, residente a Giugliano nella zona di via Marchesella.

Dopo le 22 si trovava a bordo della sua bici, nei pressi di un noto bar del cosiddetto ‘doppio senso’, quando è stato travolto e ucciso. A quanto pare, il giovane era uscito di casa perché diretto al distributore automatico per comprare un pacchetto di sigarette, oppure secondo altri per andare in farmacia.

Mentre pedalava è sopraggiunta però una macchina condotta da un’agente di Polizia fuori servizio che l’ha travolto in pieno. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Purtroppo, però, per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Il trasporto al vicino ospedale San Giuliano si è rivelato inutile. Le ferite riportate dal 19enne erano troppo gravi.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca e della radiomobile della compagnia di Marano. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito le informazioni relative al sinistro stradale. L’automobilista responsabile dell’incidente avrebbe dimostrato di avere comprovati motivi di necessità per essere fuori casa nosostante fosse fuori servizio. Ora la posizione del poliziotto resta al vaglio degli inquirenti mentre per la salma del giovane, come da prassi, è stata disposta l’autopsia.

