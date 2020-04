La sfida del capitano Tom: a 99 anni corre e raccoglie 2,5 milioni per la lotta al coronavirus

Capitano Tom Moore. Un veterano britannico, alla soglia dei cent’anni, ha lanciato una sfida sul web con cui è riuscito a raccogliere oltre 1,8 milioni di sterline a sostegno del personale sanitario impegnato contro la pandemia di Covid-19.

Si tratta del capitano Tom Moore che ha deciso di fare cento giri di 25 metri, nel giardino di casa sua, con il deambulatore prima di celebrare il suo centesimo compleanno il 30 aprile.

Lo fa al ritmo di dieci giri al giorno. E il sostegno gli è arrivato dalla generosità delle persone: la settimana scorsa si era fissato l’obiettivo di raccogliere mille sterline. A oggi è riuscito a raccoglierne ben oltre 1,8 milioni, da circa 74 mila donatori, si legge nella pagina della sua raccolta fondi, su Just Giving. “È incredibile”, ha raccontato lui stesso al canale televisivo Itv, intervistato nel suo salotto.

La sfida del capitano Tom Moore

Il veterano della Seconda Guerra Mondiale, che indossava una giacca con tutte le stelle ottenute in guerra, ha elogiato il lavoro dello staff medico. “Questa volta il nostro esercito indossa uniformi per medici e infermieri”, ha affermato.

Nato nello Yorkshire, Tom Moore si è formato come ingegnere civile prima di arruolarsi all’inizio della Seconda Guerra mondiale. Ha poi prestato servizio in India e in Birmania.