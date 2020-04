Coronavirsu, Mirko “Zagor” Bertuccioli muore a 46 anni: era il cantante dei Camillas

Pesaro. Il mondo della musica, e non solo, sotto choc per la morte di Mirko Bertuccioli, 46 anni, più conosciuto come “Zagor” che insieme a Ruben, Valerio “Toto” Ondadei, ha fondato il popolarissimo gruppo dei “Camillas” notissimo anche per aver aver spopolato nel 2015 nel format “Italia’s got talent” dove sono arrivati in finale e che ha contribuito a lanciarli su scala nazionale.

Il cantante dei Camillas, band molto famosa nell’ambiente indie italiano, era stato tra i primi ammalati gravi di Covid-19, al punto da essere ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale di Pesaro, fin dai primi giorni di marzo. “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”, lo ha voluto ricordare così la band sui propri canali social, postando a corredo l’immagine del cantante sorridente.

Morto Mirko Bertuccioli cantante dei Camillas

Ruben e Zagor avevano fondato i “Camillas” nel 2004 e da allora hanno portato avanti un progetto musicale nuovo e coinvolgente mantenuto anche dopo il grande successo. Mirko Bertuccioli, conoscuito anche per essere il gestore del “Plastic” uno dei pochi negozi di dischi ancora sulla piazza, si era ammalato tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo.

Positivo al Coronavirus le sue condizioni erano peggiorate quasi subito tanto che dal 4 marzo era ricoverato all’ospedale San Salvatore di Pesaro nel reparto di Rianimazione. Fino all’ultimo si è sperato, poi oggi, nel primo pomeriggio, la tragica notizia della sua morte tra sgomento, dolore e incredulità.